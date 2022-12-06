Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Hayat Bugün final bölümü (8. Bölüm) fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Hayat Bugün final bölümü (8. Bölüm) fragmanı yayınlandı!

Barış’ın istifa dilekçesini yazdığı şoke eden tanıtımda Aras, Derin’e aşkını ilan ediyor. Barış, Gizem’e evlenme teklif ederken hikayenin sonunda neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN’ÜN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hisarönü Hastanesi hem Barış hem Derin’in kazalarıyla çok zor bir gece yaşamaktadır. Her zaman hastaların hayatını kurtarmaya çalışan hekimlerimiz bu sefer aynı sınavı arkadaşları için verirler. Geçmişte kalp nakli olan bir hastanın hastaneye gelmesi Barış’ı altüst eder çünkü bu hasta Barış’ın ölen ablası Bilge’nin kalbini taşımaktadır. Barış o kalbi yaşatmak için geceli gündüzlü çalışır. Derin’i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin’e itiraf etmektir. Ayrıca Derin ve Mert’in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır. Mert suçluluk içinde kıvranırken, bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının bazı şüpheli davranışları vardır. Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında tüm hastane büyük bir şok yaşar. Finalde ise Barış’ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...

İşte Hayat Bugün’ün Final Bölümü (8. Bölüm) 2. Tanıtımı;

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’ final bölümüyle Çarşamba akşamı saat 22.45’te Show TV’de!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 5 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?
TELEVİZYON MasterChef kaptanlık oyunu heyecanı!
Altın Kelebek Ödülleri kazananların listesi belli oldu! 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananlar belli oldu mu, kimler hangi ödülü aldı?
TELEVİZYON Altın Kelebek Ödülleri kazananlar isimler belli oldu!
Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Kızılcık Şerbeti 7. Bölüm fragmanı yayınlandı!
SURVİVOR 2023 KADROSU: TV8 ile Survivor ne zaman başlayacak? Survivor oyuncuları belli oldu mu, kadro açıklandı mı, yeni format nasıl olacak?
TELEVİZYON Survivor'da bu sezon bambaşka bir format! İşte ...
Yasak Elma 157. bölüm izle full HD! FOX TV Yasak Elma son bölüm tek parça ve kesintisiz izle
TELEVİZYON Yasak Elma 157. son bölüm izle!
Habertürk ailesi genişliyor! Hülya Hökenek, doğum iznine ayrıldı
TELEVİZYON Habertürk ailesi genişliyor!
Başarılı oyuncular 'Sipahi' ile ekrana dönüyor! Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan...
TELEVİZYON Başarılı oyuncular 'Sipahi' ile ekrana dönüyor
'Güzel Günler' yüzleri güldürdü
TELEVİZYON 'Güzel Günler' yüzleri güldürdü
5 Aralık 2022 Pazartesi televizyon yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
TELEVİZYON 5 Aralık Pazartesi tv yayın akışı
Yargı 46. bölüm full izle! Kanal D ile Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz!
TELEVİZYON Yargı 46. son bölüm izle!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.