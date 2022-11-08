'Hayat Bugün'ün setinden renkli anlar

Sevilen ve ilgi ile takip edilen 'Hayat Bugün' adlı dizide acil servisin yetenekli doktoru 'Derin’i canlandıran Hande Doğandemir, kamera önünden kamera arkasına geçti. Şaryo üzerindeki kameranın başına geçen oyuncu, rol arkadaşını görüntüledi. Setteki bu eğlenceli anlar objektiflere de yansıdı.

Çekimlerin yoğun geçmesine rağmen setteki ortamın samimi ve enerjik olduğunu belirten Hande Doğandemir, yarın ekrana gelecek yeni bölüm için ise, "İzleyiciyi duygu dolu anlar bekliyor" dedi.