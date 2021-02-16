"ONUR'DAN HER GÜN YENİ BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"



Ergüçlü, "Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur, benim süper kahramanım" dedi.



Onur Ünlü ise sevgilisini şu sözlerle anlatmıştı:

Hazar ile birlikteyken her gün bir sürpriz yaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.