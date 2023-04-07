HARRY POTTER'DAN BİRKAÇ TANE DAHA OLABİLİR!

Elde edilen bilgilere göre Harry Potter buzdağının görünen kısmı olabilir. Seçilmiş kişi olan Harry Potter haricinde kitapta bir aday daha var. Voldemort'a 3 defa karşı gelmşi bir ailenin Temmuzda doğmuş olan çocuğu. Kitapta geçen aday Neville Longbottom, ancak filmde yer almamıştı.