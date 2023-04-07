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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HBO'nun yeni Harry Potter dizisinden neler bekleniyor?

Harry Potter serisinin diziye uyarlanacağı haberi duyurulduğundan beri merak edilmeye başladı. Harry Potter hayranları 2 - 3 saatlik filmlerin kitabın tüm detaylarını verdiğini düşünmüyor, bu nedenle dizi formatından umutlular. Peki filmde görülmeyen neler eklenebilir?

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  • HBO'nun yeni Harry Potter dizisinden neler olacak ve neler bekleniyor?

    Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre Harry Potter serisi, uzun soluklu bir dizi olarak geri dönecek. Dizi, JK Rowling'in orijinal 7 kitabından temel alınarak yansıtılacak.
  • HBO'nun yeni Harry Potter dizisinden neler olacak ve neler bekleniyor?

    JK ROWLİNG DİZİ YÖNTENLERDEN BİRİSİ OLACAK

    Kaynaklardan aktarılan bilgilere göre JK Rowling kitaba sadık kalınması için diziyi yönetenlerden birisi olacak. Fakat dizinin ana yaratıcılarından birisi olmayacak.

     
  • HBO'nun yeni Harry Potter dizisinden neler olacak ve neler bekleniyor?

    HARRY POTTER'DAN BİRKAÇ TANE DAHA OLABİLİR!

    Elde edilen bilgilere göre Harry Potter buzdağının görünen kısmı olabilir. Seçilmiş kişi olan Harry Potter haricinde kitapta bir aday daha var. Voldemort'a 3 defa karşı gelmşi bir ailenin Temmuzda doğmuş olan çocuğu. Kitapta geçen  aday Neville Longbottom, ancak filmde yer almamıştı.
  • HBO'nun yeni Harry Potter dizisinden neler olacak ve neler bekleniyor?

    DİZİ ÇOK ULUSLU OLABİLİR VE IRKÇILIĞA DİKKAT ÇEKEBİLİR

    Tıpkı Yüzüklerin efendisi: Güç Yüzükleri veya House of Dragon'daki gibi Harry Potter'da da çok uluslu karakterler olabilir veya siyahi karakterler daha çok yer alabilir.
  • HBO'nun yeni Harry Potter dizisinden neler olacak ve neler bekleniyor?

    DAHA FAZLA DETAY İŞLENMESİ BEKLENİYOR

    Filmden farklı olarak dizide kitaptan daha çok bilgi aktarılması bekleniyor. Voldemort'un çocukluğuna dair anıları ve aile yapısının işlenmesi izleyicilerden tarafından beklenen bir detay.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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