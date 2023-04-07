1. 21 GRAM

Başrollerinde Sean Penn ve Benicio Del Toro gibi oyuncuların yer aldığı "21 Gram" filminin yönetmenliğini Alejandro Gonzalez Inarritu üstlendi. Film ilk izlediğiniz dakikalardan itibaren sizi bir zaman döngüsüne sokuyor. Oldukça vurucu repliklere sahip olan film bir süre hayatı sorgulamanıza neden olabilir. Oscar'a aday olan 21 Gram filmi bir yaşama kaç hayat sığacağını sorgulatıyor.