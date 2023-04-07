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İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

Bazı filmler hem senaryosu hem de yönetmeni ile gerçek bir kafa karıştırıcı olabiliyor. Sinema tarihinde en kafa karıştırıcı ve beyin yakın filmleri sizin için derledik.

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  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    1. 21 GRAM

    Başrollerinde Sean Penn ve Benicio Del Toro gibi oyuncuların yer aldığı "21 Gram" filminin yönetmenliğini Alejandro Gonzalez Inarritu üstlendi. Film ilk izlediğiniz dakikalardan itibaren sizi bir zaman döngüsüne sokuyor. Oldukça vurucu repliklere sahip olan film bir süre hayatı sorgulamanıza neden olabilir. Oscar'a aday olan 21 Gram filmi bir yaşama kaç hayat sığacağını sorgulatıyor.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    2. TENET

    Christopher Nolan'ın en yeni filmlerinden birisi olan TENET yine zaman kavramı ile beyinleri yakacak bir yapıt. Bir CIA ajanının, dünyayı süreklendiği büyük bir savaştn kurtarmak için Tenet isimli gizli bir organizasyona katılmasıyla, tüm zaman tersinden akmaya başlar.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    3. I'M THİNKİNG OF ENDİNG THİNGS

    Sevgilisinden ayrılmayı düşünen bir kadıni ilişkisi devam ederken sevgilisyle beraber bir yolculuğa çıkar ve sevgilisinin ailesinin çiftliğine gider. Hem yolculuk hem de çiftlikte sıra dışı olaylar gelişmeye başlar. Film kadının zihnin bir yolcuğa çıkarır.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    4. DONNİE DARKO

    IMDb puanı 8.0 olan Donnie Darko'nun başrolünde Jake Gyllenhaal yer alıyor. Başarılı oyuncunun genç hali filmde ekrana gelirken, film dengeleri bozacak bir akış içerisinde ilerler. 
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    5. MULHOLLAND DRİVE

    En büyük hayali ünlü bir Hollywood oyuncusu olmak isteyen Betty, enterasan olaylar sonrası Rita adında bir kadınla karşılaşır. İki kadının gizemli ilişkisi giderek anlaşılmaz bir hal alır.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    6. NOCTURNAL ANİMALS

    Gece hayvanları (Nocturnal Animals), iki insan arasında yaşanan aşkın sonuçlarını çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Film bir sanat galerisine sahip olan kadının, bir gün eski eşine ait bir romanı okuması ile başlar. Ancak roman kadının tüm hayatını değiştirecektir.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    7. PREDESTİNATİON 

    Üst düzey bir ajan, son görevi için zorlu bir suçlunun peşine düşer. Binlerce insanın ölümünü engellemek için verilen mücadele bir zaman yolcuğuna dönüşür.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    8. MEMENTO

    Karısına tecavüz edip öldüren bir adamın peşine düşen Leonard, bu zorlu süreçte sahip olduğu hastalıkla da mücadele eder. 
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    9. INCEPTİON

    İnsanların rüyalarına girerek bilinçaltlarından bilgi çalma yeteneğiniz olduğunu düşünün. Dom Cobb, bu özel yeteneği işe çok aranan birisi. Bir gün imkansız dediği bir görevi üstlenir ve hayatı tamamen değişir.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    10. 2001: A SPACE ODYSSEY

    Uzaya giden astronorların karşısına gizemli bir monolitin yolladığı sinyaller gelir. Astronotlar bu yolculukla insan evrimi ve gelişmişliğini sorgulamaya başlar.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    11. BEİNG JOHN MALKOVİCH

    Sıkıcı duran ancak sıra dışı bir işe başlayan Craig Schwartz, ünlü oyuncu John Malkovich'in zihninde bir portal keşfeder.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    12. LOST HİGHWAY

    Aldatıldığını düşünen bir müzisyen ve eşi, evlerinin izlendiği gizemli kamera kayıtları alıp dedektife başvurur. Olayın gizemi çözülmeden kadın ölür ve cinayetten sorumlu olarak hapse müzisyen girer. Tam bu noktadan sonra olayların bağlanması için beyin yakan detaylar başlar.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    13. BRAZİL

    Bir bürokratın çok sıradan bir hayatı vardır. Bu monotonluktan onu kurtaran tek şey ise hayalleridir...
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    14. THE SHİNİNG

    Kubrick'in efsane filmlerinden birisi olan "Cinnet"in IMDb puanı 8.4'tür. Kış boyunca kapalı olacak Overlook Oteli'nin bakımını üstlenen Jack Torrance ve ailesi zamanla otelde yalnız olmadıkları anlar. Jack bir süre sonra aklını yitirmeye başlar.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    15. THE LİVE

    Dünyayı gerçekte olduğu gibi gösteren gizemli bir gözlük bulan Nada, hükümetin insanlara sürekli itaat emreden bilinçaltı mesajlar yolladığını fark eder.
  • İzlediğinizde bir süre kendinize gelemeyeceğiniz en kafa karıştırıcı 16 film!

    16. BLUE VELVET

    Babası kalp krizi geçirdikten sonra bir süredir uzak olduğu evine geri dönen Jeffrey Beaumont, bu süreçte evinin yakınlarında kesilmiş bir kulak bulur.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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