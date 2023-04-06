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Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

Günümüzde yemekleri ve virüsleri ile tanınan Çin'in geçmişi aslında oldukça trajik. Böcek gibi yenmeyecek şeyleri yemelerinin altında büyük bir acı yatıyor.

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  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    BÜYÜK ÇİN KITLIĞI 

    Dünya tarihinin en büyük trajedilerinden birisi olarak bilinen Büyük Çin Kıtlığı (Great Chinese Famine), döneminde insanlar hayatta kalabilmek için ellerinden gelen hemen hemen her şeyi yapmış ve tüketmiştir. Çin'de yaşanan en karanlık dönemlerden birisdir Büyük Çin Kıtlığı.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    1949 yılına kadar Çin, büyük ölçüde tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Çin Devlet Başkanı Mao Zedong yönetime gelince Çin'i fakir bir toplumdan dünyanın en büyük ekonomosine sahip ülkelerinden birisi haline getirmek istedi.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    Bu nedenle Büyük İleri Atılım adını verdiği, milyonlarca insanın canını mal olan sanayileşme odaklı programı başlattı. O dönemler Çin nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i kırsal alanda yaşıyordu. Yeni hükümet sanayileşmeyi hızlandırmak için ilk olarak bu insanların topraklarını elinden aldı. Daha sonra fabrikalarda çalışmaları için görevlendirdi.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    SAHTE RAPORLAR HAZIRLANDI 

    Kırsal alanda az bir nüfus kaldı ve devlet bu insanları küçük gruplara ayırarak, mahsul yetişmesini istedi. Uygulanan politikaların başarılı olduğunu göstermek isteyen Başkan Mao'ya yaranmak isteyen yetkililer, tarımda üretimin artığını gösteren abartılı raporlar hazırladı. Ancak gerçekte tarım üretimi ciddi oranda düşmüştü.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    TARIM GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

    Sahte raporlar sonucunda şehre daha fazla tarım ürünü yollanıyor, çiftçilere daha az ürün kalıyordu. Tüm bunlarla beraber bir de bitkilerin birbirine daha sık bir şekilde ve daha derin ekilmesi gibi yanlış tarım fikirleri uygulanması gerektiği söylendi. İşler yavaş yavaş çığrından çıktı, uygulanan yanlış tarım politikaları, üretkenliği ve verimliliği büyük oranda azalttı.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    SERÇELER ÖLDÜRÜLDÜ

    Hükümet bu durumun yaşanmasında hiçbir etkisi yokmuş gibi davrandı ve yanlış politikalara devam etti. Bu politikaların en can alıcısı ise kıtlığın bambaşka bir boyut aldığı Dört Haşere Kampanyası oldu.

    Mao yönetimi serçelerin tarlalara zarar verdiğini düşündü ve serçelerin öldürülmesini emretti. Ancak serçelerin yanı sıra böcekler ekinlere daha çok zarar veriyordu ve yaklaşık bir milyar serçe öldürünce tüm ekinler böceklerle kaplandı.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    Tüm bunlarla beraber 1959 yılında Çin'in güney kısımda meydana sel felaketine kuzey kısmında kuralık eşlik etti. Hükümet en sonunda halka büyük bir kıtlıkla karşı karşıya olduklarını açıkladı.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    ZORUNDA KALDIKLARI İÇİN BÖCEK YEMEYE BAŞLADILAR

    Artık insanlar hayatta kalabilecek yiyecek bulamıyordu. Yiyecek stoklarının çalınması ile hükümet sert önlemler aldı ve insanlar şehri terk etti. Kırsal alanlarda da yiyecek yoktu ve insanlar böcekleri yemeye başladı. Fare, yılan dahil her türlü yaban hayvanını yemek zorunda kaldılar.
  • Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!

    SALGIN HASTALIKLARA NEDEN OLDU

    Bu durum insanlarda salgın hastalıkların yayılmasına neden oldu. 1960 yılında Mao Zedong tarım politikasını değiştirdi ve köylülere daha fazla özgürlük tanıdı. Tarım ürünlerinin fiyatları yükseldi, köylüler ürettiklerini özgürce sattı. 1958 - 1962 yılları arasında yaşanan Büyük Çin Kıtlığı yaklaşık 45 milyon insanın ölümüne neden oldu. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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