SERÇELER ÖLDÜRÜLDÜ

Hükümet bu durumun yaşanmasında hiçbir etkisi yokmuş gibi davrandı ve yanlış politikalara devam etti. Bu politikaların en can alıcısı ise kıtlığın bambaşka bir boyut aldığı Dört Haşere Kampanyası oldu.

Mao yönetimi serçelerin tarlalara zarar verdiğini düşündü ve serçelerin öldürülmesini emretti. Ancak serçelerin yanı sıra böcekler ekinlere daha çok zarar veriyordu ve yaklaşık bir milyar serçe öldürünce tüm ekinler böceklerle kaplandı.