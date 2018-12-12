Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı.



PARTİ BİNASINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AFİŞ VE FLAMALARI BULUNDU

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.

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