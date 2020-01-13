DHA

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 133'üncü günde de sürdürdü.

DHA'nın haberine göre, Hacire Akar 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu.

Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 66 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 133'üncü günde de devam etti.

'KIZIMIN HAYALİ DOKTOR OLMAKTI'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Eylül 2017'de 12 yayındayken kaçırılan kızı Özlem için 27 Kasım'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren Vahide Çiftçi, "Kızımı 15 Eylül 2017'de akşam teyzesinin evine giderken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem'imi 12 yaşında kaçırdılar. 3 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım ortaokula gidiyordu. Kaçırılmasaydı bugün liseye gidecekti. Kızımın hayalleri vardı. Doktor olmak istiyordu. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Burada onu bekleyeceğim. Kızım sen de neredeysen kaç gel" dedi.