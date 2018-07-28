Hearts - Inverness C.T. maçı öncesi rakamlar

İskoçya Lig Kupası Grup C maçında Hearts ile Inverness C.T., 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Hearts 7 puanla 2. sırada, Inverness C.T. 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Hearts, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Inverness C.T., geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hearts kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Inverness C.T. sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hearts son haftadaki Kilmarnock müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Inverness C.T. ise Motherwell maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hearts, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Inverness C.T. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inverness C.T., 5 gol atarken 2 gol yedi.

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