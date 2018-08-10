Hebei Zhongji - Guizhou Toro sahaya çıkıyor

Hebei Zhongji ve Guizhou Toro, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Hebei Zhongji 18 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Guizhou Toro 8 puanda ve 16. sırada. Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guizhou Toro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 306. İddaa'da Hebei Zhongji kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Guizhou Toro kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hebei Zhongji son hafta oynanan Shandong Luneng maçında 5-4 yenildi.

Guizhou Toro, Yanbian karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Hebei Zhongji, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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