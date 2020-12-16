Göz göre göre ölüme giden Mehmet Ali'ye bir teşhis koyamayan Ateş Hekimoğlu ne yapacak? Hekimoğlu heyecan dolu 29. bölümüyle dün gece ekrandaydı. Hekimoğlu 29. bölümde neler oldu? Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 15 Aralık Salı yayınlanan 29. Bölümde Memoli'ye bulaşan hastalık ölüme yol açıyor. Ateş, henüz tanı koyamadığı bu hastalığı tedavi etmek için ise zor zamanlar geçirmeye başlıyor. Memoli'nin göz göre göre ölecek olma ihtimali Ateş'i çıldırtıyor. Bu yüzden ilk ölen hastaya otopsi yapıp, neden öldüğünü bulmak istiyor. Ancak İpek buna izin vermeyince gerginlik çıkıyor.

Hekimoğlu yeni çözüm yolları ararken, Mehmet Ali’nin durumu giderek ağırlaşır. Mehmet Ali çok kendisi için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Kararı ailesi de dahil herkesin şaşırmasına neden olur.

Hekimoğlu hastalığa tanı koyabilecek mi? İpek’le karşı karşıya gelen sadece Hekimoğlu mu olacak? Emre ve Zeynep ekip arkadaşlarının kurtulması için ne yapacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.