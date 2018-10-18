Hemofili (kanın pıhtılaşamaması) hastası Hüseyin Yıldız 18 gün arayla iki büyük ameliyat atlattı. Siroz tedavisi için organ nakline hazırlanırken, iki ana kalp damarında tıkanıklık saptanan Yıldız’a önce bypass, sonra da dünyada sayılı hastaya uygulanan karaciğer nakli yapıldı.
Mesude Erşan'ın Hürriyet'teki haberine göre, kriptojenik yani sebebi anlaşılamayan karaciğer sirozu olan marangoz Hüseyin Yıldız’ı (55) takip eden doktorları, karaciğer nakli dışında bir tedavi seçeneği olmadığını söyledi. Ancak Yıldız, hemofili A tipiydi. Vücudu kanamayı durduran faktör 8’i yeterli üretemiyordu. Dişi bile çekilecek olsa, önce faktör 8 (plazma) alıyordu. Henüz hiç ameliyat olmamıştı.
Oğlu Rıdvan (27) karaciğerini paylaşmaya uygun ve hazırdı. Nakle hazırlık için yapılan kardiyolojik konsültasyonunda, iki kalp damarlarında ileri düzeyde darlık saptandı. Darlık nakil ameliyatını riske sokuyordu. Yıldız’ın operasyon esnasında kalp krizi geçirme riskini önlemek için önce baypas ameliyatı yapılmasına karar verildi. Faktör 8’le ameliyatta kanama riskine karşı önlem alındı. Göğüs kafesi açılarak açık kalp ameliyatı, kanamasız gerçekleştirildi.
İKİ AMELİYAT ARASI İKİ GÜN EVE GİTTİ
Yıldız hastanede yaklaşık iki hafta yakından izlendi. Sadece 2 günlüğüne eve gönderildi ve ilk ameliyattan 18 gün sonra nakil ameliyatına alındı. İlkinde olduğu gibi faktör 8 takviyesi verilerek hazırlandı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ nakli cerrahları Doç. Dr. Turan Kanmaz ve Dr. Cihan Karataş ameliyatları gerçekleştirdi. Faktör 8 takviyesi ameliyatın ardından 3 gün daha devam etti. Nakilden 8 gün sonra da taburcu edildi.
YENİ KARACİĞER EKSİĞİ TAMAMLIYOR
Dr. Çihan Karataş hastayla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu vakalarda en zor olanı kanamalarla mücadele etmek. Sağ karaciğer lobunu aldığımız oğlu hemofili hastası olmadığı için, hastamızda da faktör 8 üretmeye başladı. Ameliyattan önce 8 birim olan faktör 8 düzeyi, ameliyattan sonra 20 birime çıktı. Nakil karaciğer eksik faktör 8’i tamamlamaya başladı. Bunun daha da artmasını bekliyoruz.”
KARACİĞER OĞLUNDAN
Hasta Hüseyin Yıldız “Baypas benim ilk ameliyatım. Sonraki nakil de ikincisi. Faktör 8’lerim de artmaya başlamış. Neticede bu ameliyat hayatımı değiştirecek” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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