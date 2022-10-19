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Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

Kadınlarda sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonu oldukça can sıkıcı bir durumdur. Tedavi edilmezse günlük hayatı zehredebilir. Kadınlarda görülen idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmede çözüm sunan doğal yollardan birisi ise kızılcık suyudur. Kızılcık suyu enfeksiyonlarla savaşmada mucizevi etkiler sunarak sadece idrar yolu değil solunum yolu enfeksiyonlarına karşıda savaşmaktadır. İşte doğadan gelen mucize kızılcık suyunun faydaları…

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  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    İçeriğinde bulunan C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleriyle potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir ile insan sağlığı için oldukça yararlı bir meyve olan kızılcık suyu idrar yolları enfeksiyonlarında ve diş sağlığının gerekliliği için oldukça büyük bir önem taşır. Buna ek olarak kızılcık suyu böbrek taşı oluşumunu önleyerek ağız sağlığını iyileştirmekte etkilidir. İdrar yolları enfeksiyonları tedavisinde bir numaralı doğal şifa olarak kullanılan kızılcık suyu içinde bulunan oligomerik proantosiyanidin bileşenleri değerleriyle birçok ağrı yapar enfeksiyonların iyileştirilmesinde rol oynar. Düzenli tüketildiğinde enfeksiyonların kökünü kazımada oldukça etkili bir savaşçı olan kızılcık suyunun faydaları ise şu şekildedir…
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    KIZILCIK SUYU FAYDALARI NELERDİR?

    İçinde bulunan kimyasallar sayesinde yaşlanma etkilerini azaltır.

    Ayrıca meme kanseri hücrelerinin yıkımı uğramasını sağlar.

    Kızılcık suyunda bulunan bileşenler ve faydaları asitler böbrek taşlarının parçalanmasını sağlayarak böbrek taşı oluşumunu önler.

    Oldukça yüksek oranda kalsiyum kaynağıdır. Bu sayede kemik erimesine engelleyerek kemiklerin gelişimini sağlar.

    Ayrıca vücutta bulunan yağların yakılması açısından etkili olur. Kilo vermek için kızılcık suyu içmek etkili bir yöntemdir.

    Diş sağlığı ve selülit sorununu gideren Kızılcık yanıkları ve döküntülerini daha hızlı bir şekilde iyileştirebilir.

    Sindirim sisteminde etkili olan Kızılcık polifoneller sayesinde kolon kanseri dahil olmak üzere birçok tehdit edici hastalığa karşı koruma sağlar.

    Kızılcık suyunda bulunan Antiflamatuar özellikler sayesinde gut ve artrit hastalıklarının belirtilerinin azalmasına etken olur.

    Yüksek bir besin değerine sahip olan kızılcık Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıkların önlenmesinde de oldukça önemlidir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEDE YARDIMCI

    E-Coli bakterisinin idrar yollarından dışarı atılmasını sağlayan kızılcık suyu içerdiği mineraller sayesinde yüksek antioksidan özelliği ile ön plana çıkar. Ayrıca antiflamatuar, antimikrobiyal, antikanserojen özellikleri olan kızılcık suyu idrarı ve asidik hale getirerek bakterilerin mesane duvarında yapışmasını önlenmesinde yardımcı olur. Bu sayede enfeksiyon oluşmasını engelleyerek idrar yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere karşı vücudun koruyuculuğu görevini üstlenir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONUNU GİDERİR

    Solunum yolları enfeksiyonları için de oldukça etkili olan kızılcık suyu özellikle çocuklar ve yetişkinlerin burun ve boğazda oluşan bakteri türlerinin oluşmasını engellediği araştırmalar sonucunda belirtilmiştir. Kızılcık suyu sayesinde solunum yolları enfeksiyonu için savaşmak üzere antioksidanlar etkili olur. Öksürük, grip, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı birçok sağlık sorunlarını da önlemeye yardımcı olmaktadır.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    KANSERİ ÖNLER

    Kızılcık suyu ayrıca kansere neden olan tümörlerin oluşmasını engelleyerek oluşan tümörlerinde büyümesini engeller; bunun yanı sıra kanseri yok etme özelliği de bulunan Kızılcık düzenli olarak tüketildiği zaman yumurtalık kanseri için kemoterapi ilaçlarının dan daha etkili olduğu belirtilmiştir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    MİDE KANSERİNE KARŞI KORUYUCUDUR

    Ayrıca mide ülseri için de etkili olan helikobakter pylori bakterisinin yok etme özelliğini sağlayan kızılcık suyu; bu sayede midenin mukus tabakasına zarar verecek etkiyi önlemede ve koruyucu bir etken oluşturmada fayda sağlar. Bu bakterinin oluşturduğu durumlar mide enfeksiyonu için de ayrıca mide kanserine yol açabilen sorunlar yaratmaktadır.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

    Kızılcık cinsellik açısından da çok faydalı bir besindir. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde yaşanması olası birçok cinsel problemin önüne geçtiği bilinmektedir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR

    Kızılcık suyu içinde bulunan polifenoller sayesinde kas sisteminin sağlığını korumak için de etkili bir yardımcıdır. Özellikle İyi kolesterolün düzeyini artıran ve kandaki kötü kolesterol düzeyini düşüren kızılcık suyu kalp ve damar hastalıkları riskinin de azalmasına yol açar. Ağızda bulunan zararlı maddeler bakterileri azaltmaya etkili olan bir bardak kızılcık suyu içme ile plak oluşumunu önlediği belirtilmektedir. Diş etlerinde oluşan bakterilerin üremesini engelleyen ve ağız hijyenini koruyan kızılcık suyu; enflamatuar özelliği ile periodontal hastalıkların riskini azaltma da etkili olur.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    BÖBREK TAŞLARINA İYİ GELİR

    İdrar yolu enfeksiyonlarına bağlı kalsiyum fosfat ve struvit taşları. Üriner enfeksiyonun ardında, böbrek taşının üretiminde yardımcı olan özel bir enzim türü salgılayan bir bakteri bulunmaktadır. Bu bakterileri nasıl durdurabiliriz? idrarı asidik yaparak durdurabiliriz ve bu içme için kızılcık suyu en iyisidir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    KIZILCIK ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?

    Kızılcığın içeriğinde bulunan maddeler sayesinde şeker hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Araştırmalar sonucunda kızılcığın şeker hastalarının şikayetlerini azalttığı bulgularına erişilmiştir. Düşük şeker oranıyla şeker hastalığına sahip kişilerin tüketebileceği meyveler arasında da yer almaktadır. Fakat şeker hastalığına sahip kişilerin kızılcıktan elde edilen ürünleri tüketirken ilave rafine şeker içermemesine dikkat etmeleri gerekmektedir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    KIZILCIK SUYUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Kızılcık suyu birçok faydaya sahip olmasının yanında aşırı oranda tüketilmemeye özen göstermelisiniz. Eğer tatlandırılmış kızılcık suyu içerseniz yüksek oranda şeker içermesi nedeniyle ishal, karın ağrısı, şişkinlik, obezite, sindirim sisteminde sorunlar ve diş çürüklerine etken olabilir. Daha çok doğal olarak bir şekilde katkı olmadan tüketmek çok daha faydalıdır.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    Günde iki bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin.

    Kızılcık suyunu hazır tüketmek yerine meyvesini alarak suyunu taze bir şekilde tüketmek çok daha önem taşımaktadır. Bu şekilde tüketirken farklı meyvelerle karıştırabilir ve tadının yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    Fazla tüketildiği takdirde içerdiği kalsiyum nedeniyle böbrekte bazı taş oluşumlarının gelişmesine neden olabilen kızılcık ayrıca içeriğindeki salisilik asit nedeniyle aspirinle etkileşime de girebilir. Bu nedenle aspirin kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    Kızılcık bazı kişilerde kaşıntı, döküntü gibi alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip kişilerin kızılcık tüketiminde dikkatli olmaları önerilir.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    HAMİLELİKTE KIZILCIK TÜKETİLİR Mİ?

    Hamilelik döneminde kızılcık tüketilmesinin hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Aksine tüketilmesi gayet olumlu sonuçlar doğurur. İçerdiği lif oranı sayesinde gebelik döneminde sıklıkla karşılaşılan bir problem olan kabızlığın önüne geçer. Aynı zamanda melatonin içeriği ile gebelikte yaşanabilecek uyku sorunlarının da çözümü olmaktadır.

    Ancak herhangi bir alerjiniz olması durumunda doktora danışarak tüketmeniz faydalı olacaktır.
  • Her 3 kadından birinde görülüyor! Bu mucize, idrar yolu enfeksiyonunun kökünü kazıyor

    KIZILCIK NASIL TÜKETİLİR?

    Günde iki bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin.

    Kızılcık suyunu hazır tüketmek yerine meyvesini alarak suyunu taze bir şekilde tüketmek çok daha önem taşımaktadır. Bu şekilde tüketirken farklı meyvelerle karıştırabilir ve tadının yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

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