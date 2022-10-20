Rahim kanseri riskini iki kat artırıyor! Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın

RAHİM KANSERİ NEDİR?

Rahim kanseri, tüm yeni kanser teşhislerinin kabaca yüzde üçünü oluşturur. Bununla birlikte, aynı zamanda kadın üreme sisteminin en yaygın kanseridir. Araştırmacılar, 2022'de yaklaşık 65.950 yeni vaka olduğunu söylüyor. Hastalık vakaları ABD'de, özellikle de siyahi kadınlar arasında artıyor.

Bunu akılda tutarak, çalışma yazarları, saç düzleştirici kimyasallar kullandığını bildiren katılımcıların yüzde 60'ının siyah olduğunu belirtiyor. Araştırma, ırka dayalı kanser riskinde önemli bir fark bulmasa da, araştırmacılar, daha fazla kullanan kişilerin daha fazla tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Araştırmanın yazarı ve NIEHS Epidemiyoloji Şubesinde araştırma görevlisi olan Che-Jung Chang, Ph.D., "Siyahi kadınlar saç düzleştirici veya gevşetici ürünleri daha sık kullandıkları ve diğer ırklara ve etnik kökenlere göre daha erken yaşlarda kullanmaya başladıkları için, bu bulgular onlar için daha da alakalı olabilir" diye ekliyor.