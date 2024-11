Her 6 saniyede 1 kişi diyabet yüzünden ölüyor Dünya genelinde her 6 saniyede 1 kişinin diyabet nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyd Anıl, "Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre, dünyada her 10 erişkinden 1'i, Avrupa'da ise her 11 erişkinden 1'i diyabetle mücadele ediyor. Türkiye'de ise, bu oran daha çarpıcı. 1997-1998 yıllarında yüzde 7.2 olan diyabet sıklığı, 2010 yılında yüzde 13,7'ye yükseldi ve artış trendi devam ediyor" dedi

Giriş: 26.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:50

