Tiamin ve Enerji

Tiamin, vücut için besinlerden gelen enerjiyi dönüştürmede etkilidir. Mount Sinai Hastanesinden aktarılan bilgiye göre, "Diğer B kompleksi vitaminleri gibi, tiamin de bazen 'anti-stres' vitamin olarak adlandırılır, çünkü bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudun stresli koşullara dayanma yeteneğini geliştirebilir." Keşfedilen ilk B vitamini olduğu için B1 olarak adlandırılmıştır. Tiamin hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur ve belirli metabolik reaksiyonlarda çok önemli bir rol oynar.