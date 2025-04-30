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        Haberler Sağlık Her gün farklı bir aktivite, beyni güçlendiriyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Her gün farklı bir aktivite yapmak, bilişsel sağlığı güçlendirebilir

        Yeni bir araştırma, her gün farklı bir aktivite yapmanın bilişsel sağlığı güçlendirebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:32
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        Her gün farklı bir aktivite, beyni güçlendiriyor
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        Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, günlük yaşama dahil edilen değişikliklerin ruh hali, hafıza ve genel refah üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini gösterdi.

        Çalışma, özellikle yaşlılarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilecek çevresel ve davranışsal faktörlere dikkat çekti.

        Araştırmada, yaş ortalaması 71 olan 18 sağlıklı birey, 2020 yazındaki pandemide 8 hafta süreyle her gün farklı bir aktiviteye katılmaya teşvik edildi. Araştırmacılar, pandeminin izolasyon koşullarını değerlendirerek monoton yaşamın dışına çıkan bireylerin bilişsel süreçlere etkisini inceledi.

        Katılımcılar, anılarını kaydetmek ve hatırlamak amacıyla ‘HippoCamera’ adlı nörobilim temelli bir akıllı telefon uygulamasını kullandı. Uygulama, beynin hafıza merkezi olan ‘hipokampus’un çalışma prensibini taklit ederek, kullanıcıların günlük yaşantılarından seçtikleri anları kaydetmesini sağladı. Katılımcılar ayrıca duygusal durumlarını, zaman algılarını ve sıkılma düzeylerini de düzenli olarak bildirdi.

        Çalışmanın bulguları, farklı deneyimlerin sadece hafıza performansını artırmakla kalmadığını gösterdi. Bulgular aynı zamanda daha olumlu duygular, azalan can sıkıntısı ve hızlanan zaman algısı gibi psikolojik faydaların da sağladığını kaydetti.

        Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Morgan Barense, “Yaşın yanı sıra yetersiz uyarıcı çevreler ve sosyal izolasyon, bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı için önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

        Elde edilen sonuçlar, bireylerin yaşam tarzlarında yapacakları küçük değişimlerin, ileri yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasında ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde etkili olabileceğine işaret ediyor.

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