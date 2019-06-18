Yeni bir çalışmaya göre; dünya genelinde her hafta bir kredi kartına eşdeğer büyüklükte, ortalama 5 gram plastik tüketiyoruz.

Bu plastik kirliliği, mikroplastiklerden (beş milimetreden küçük parçacıklar) oluşuyor. Bu da yemeğimize, içme suyumuza ve hatta havaya karışıyor.

Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre; insanlar haftada ortalama 2.000 mikroplastik parçacık tüketiyor.

Plastikler nehirlerimize ve denizlerimize giriyor ve balıklar ile diğer deniz canlıları tarafından yenilerek besin zincirinin bir parçası oluyorlar. Çalışmanın araştırmacılarından Kala Senathirajah, su, bira, kabuklu deniz ürünleri ve tuz gibi birçok günlük yiyecek ve içeceklerde mikroplastik bulunduğunu açıkladı.

Senathirajah, mikroplastik sorununun küresel bir problem olduğuna dikkat çekerek, "Ülkeler kendi arka bahçelerini temizleseler bile, güvende sayılmazlar çünkü bu parçacıklar diğer kaynaklardan girebilir" diye konuştu.

İÇME SUYUYLA ORTALAMA 1.769 PLASTİK PARÇASI YUTUYORUZ

Dünyadaki plastik alımını tahmin etmek için mevcut çalışmaları inceleyen araştırmaya göre; en büyük plastik alımı kaynağı içme suyu. Araştırma, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından rapor elde etmek için yapıldı. Bu çalışma, bir insanın her hafta içme suyuyla ortalama 1.769 plastik parçası yuttuğunu ortaya koydu ancak bu sayının bölgesel farklılıklar gösterebileceği kaydedildi. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, ABD ve Hindistan'daki sularda Avrupa ile Endonezya sularına göre iki kat daha fazla plastik bulunduğu hatırlatıldı.

Bu ay yapılan ayrı bir araştırma da, Amerikalıların her yıl 74.000 ila 121.000 mikroplastik parçacık yediği, içtiği ve soluduğu açıklandı.

PLASTİKLER SAĞLIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Mikroplastiklerin insan sağlığına getirdiği sağlık riskleri konusunda giderek artan endişeler var. Birleşik Krallık Ulusal Oşinografi (okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalı) Merkezi'nden Profesör Richard Lampitt, ilgili sağlık risklerini anlamadan mikroplastik alım oranlarının önemini değerlendirmenin zor olduğunu ve plastiklerin yaptığı zararlar konusunda çok büyük belirsizlik olduğunu kaydetti.

Lampitt sözlerini şöyle sürdürdü: "Plastik, özellikle zararlı bir malzeme değildir ancak zarar verme potansiyeli vardır" dedi ve uzun vadeli plastik maruziyetinin etkisi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

2021'DEN İTİBAREN O ÜLKELERDE PLASTİK KULLANILMAYACAK

Plastik kirliliğini ortadan kaldırmak için birçok ülke harekete geçti ve plastik kullanımını yasakladı. Avrupa Parlamentosu (AP),deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklayan kararı onaylamıştı.

Bu karara göre; 2021'den itibaren plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık, pipet, bardak, balon çubukları, gıda kapları, kulak pamukları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmayacak.

AB üyesi ülkelerin, 2029 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ını toplama, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 25'ini, 2030'a kadar da yüzde 30'unu geri dönüştürmek zorunda olduğu belirtilen kararda, AB ülkelerinin sigara filtrelerini üretenlerin, ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya katkı sağlayacağı vurgulandı.

TÜRKİYE'DE 1 OCAK 2019'DAN İTİBAREN PLASTİK POŞETLER 25 KURUŞA SATILIYOR

Türkiye'de plastik kirliliğine savaş açan ülkelerden bir tanesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi ve plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya başlandı.

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