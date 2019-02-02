Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'nın organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen başta yabancı uyruklu olmak üzere dilencileri tespit etti.

"BİZ DAHA YENİ GELDİK"

İHA'da yer alan habere göre dilencilerin tespiti sırasında daha önce birçok defa gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelini Sevim K. yeniden dilenirken yakalandı. Dilenciler, zabıtalara gözaltına alındıkları sırada, "Daha yeni geldik" dedi.

İLÇEDEN KENT MERKEZİNE GELİYOR

Zabıta yetkilileri 102 yaşındaki Menevşe K.'nın, 80 yıldır dilendiği, her gün Çarşamba ilçesinden dilenmek için Samsun merkeze geldiği ve ailesinden de birçok kişinin dilendiği bilgisini verdi.

153 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulandı.