Her Yerde Sen neden yok? sorusu dizinin yeni bölümünü FOX TV'nin bugünkü yayın akışında göremeyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz dizisi olarak başlayan Her Yerde Sen yeni sezonda da devam eden yapımlar arasında yer alıyor. İşte Her Yerde Sen dizisine dair detaylar...
HER YERDE SEN NEDEN YOK?
Her Yerde Sen FOX TV'nin 25 Ekim yayın akışında bulunmuyor. Her Yerde Sen'in neden bugün yayınlanmadığına dair bir detay paylaşılmadı. Ancak dizinin son haftalarda diğer yapımlarla girdiği reyting yarışında istenileni almadığı biliniyor.
HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Her Yerde Sen dizisinin 19. yeni bölümü 26 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacak. Dizi bundan sonra her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI - 25 EKİM
07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 KURŞUN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER
20.00 YAPARSIN AŞKIM
00.15 KADIN
02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
06.00 KADIN
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