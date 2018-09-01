Heracles Almelo - Az Alkmaar maç önü

Heracles Almelo ve Az Alkmaar, 02 Eylül 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Maç öncesi Heracles Almelo 4 puanla 11. sırada, Az Alkmaar 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Heracles Almelo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Az Alkmaar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 615 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Heracles Almelo kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.60, Az Alkmaar sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Heracles Almelo son hafta oynanan Sparta Rotterdam maçında 2-5 kazandı.

Az Alkmaar ise Zwolle maçında 6-0 kazandı.

Heracles Almelo, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Az Alkmaar, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Az Alkmaar 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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