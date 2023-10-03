Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılar Athena Tapınağı'nda sürdürülüyor

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Tapınağın 9 metreye 16 metre ölçülerinde küçük bir yapı olduğunu dile getiren Büyüközer, "Tapınağın bu kadar küçük olmasının sebebi, tamamıyla topografya ile alakalı. Çünkü inşa edildiği alan çok küçük bir alan ve diğer yapılardan farklı olarak dönemin körfezi olan göle doğru değil tam tersi yöne, dağa doğru bakıyor" dedi.