Reuters

Koronavirüs salgınının olumsuz etkisini en çok gösterdiği sektörlerden biri olan otomotivin yanı sıra, operasyonel kiralama sektörü de salgından büyük yara aldı.

Dünyanın çok büyük kısmında uygulanan seyahat yasakları, farklı ülkelerdeki karantina ve sokağa çıkma yasakları hem günlük hem de uzun dönem kiralamaları önemli ölçüde aşağı çekti.

Gelinen noktada, sektörün önemli oyuncularından biri olan Hertz'in ABD'de konkordato başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

102 yıllık şirketten yapılan açıklamada, Hertz'in Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerdeki operasyonlarının ABD'de yapılan başvurunun dışında tutulduğu belirtildi.

Hertz'in ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayamadığı ve gelirinin büyük kısmını oluşturan havalimanı kiralamalarını da yapamadığı gerekçesi ile söz konusu başvuruyu yaptığı öğrenildi.

Dünya çapında 38 bin çalışanı bulunan şirketin, 2019 sonunda toplam 19 milyar dolar borcu bulunuyordu.

1918 yılında Walter Jacobs tarafından temelleri atılan Hertz, o dönem Ford Model T araçları müşterilerine geçici olarak kullandırarak kiralama sektörünün önünü açmıştı.

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