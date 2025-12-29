Habertürk
        Herzog, Netanyahu'yla ilgili iddiayı yalanladı

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affının yakın olduğuna ilişkin iddiayı yalanladı. Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki af talebinin ardından Herzog ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 30.12.2025 - 01:49
        Herzog, Netanyahu'yla ilgili iddiayı yalanladı
        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail yargısındaki yolsuzluk davalarından af talebinden sonra kendisiyle görüştüğü ve "Netanyahu'nun affının yakın olduğu" iddiasını yalanladı.

        İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki af talebinin ardından Herzog ile Trump arasında bir görüşme gerçekleşmediği belirtildi.

        İsrail Cumhurbaşkanı'nın, birkaç hafta önce Trump'ın bir temsilcisiyle görüşerek ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun affı için Herzog'a yazdığı mektubu değerlendirdikleri aktarıldı.

        Görüşmede, talebin şu anda hangi aşamada olduğu, prosedürlere uygun olarak kararın verileceği konusunda İsrail kamuoyuna yapılan açıklamanın aynısının Trump'ın temsilcisine iletildiği kaydedildi.

        ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD'nin Florida eyaletindeki görüşmesi öncesinde basına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affına ilişkin destek veren açıklamalar yapmış "İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. (Netanyahu'nun affı) Bu yakın." demişti.

        Trump, Kasım 2025'te yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

        Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

        Gerçek Fikri Ne? - 28 Aralık 2025 (Netanyahu'yu Osmanlı Korkusu Mu Sardı?)

        İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? İsrail Afrika'ya da mı çökecek? İsrail neden şimdi Somaliland'i tanıdı? İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? Trump: Somaliland'ı bilen var mı? İsrail'in Afrika'da planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Dr. Hazar Vural, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit, Gazeteci Nedret Ersanel ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yanıtladı.  

