Hindistan: 17 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna aylarca tecavüz etmekle suçlandı

Hindistan'ın güneyindeki Çennai kentinde 17 kişi, 12 yaşında bir kız çocuğuna yedi ay boyunca tecavüz etmekle suçlandı. Kentteki avukatların kurduğu dernek, şüphelileri savunmayı reddederken, bazı avukatlar mahkemede şüphelilere saldırdı.
Kentte ve ülkede büyük öfke yaratan olayın zanlılar arasında, kız çocuğunun yaşadığı 300 daireli bir sitede çalışan güvenlik görevlileri, asansör operatörleri ve tesisatçıların bulunduğu belirtildi.
Yaşları 23 ila 66 arasında değiştiği belirtilen zanlıların kız çocuğuna uyuşturucu verdikten sonra tecavüz için asansöre ve boş apartman dairelerine götürdükleri iddia ediliyor.
Hint medyası işitme engelli olduğu belirtilen çocuğa, borumda, spor salonunda ve umumi tuvaletlerde de tecavüz edildiğini yazdı.
Times of India gazetesi, çocuğa ilk tecavüz edenin, henüz pek kimsenin oturmadığı sitenin 66 yaşındaki asansör operatörü olduğunu bildirdi.
Daha sonra bu şüphelinin site dışından bazı diğer erkekleri de getirdiği ve cinsel saldırının filme alındığı kaydedildi.
Gazete, kız çocuğun olanları başkent Delhi'den ziyaretine gelen ablasına anlatmasıyla, polise ihbarda bulunulduğunu vurguladı.
Zanlılar, tecavüz ve cinayet girişimi suçlamasıyla geçen Pazartesi günü gözaltına alındı.
https://twitter.com/ANI/status/1019179053142683649
Hint ANI televizyonunun yayımladığı görüntülerde, adliye binasına götürülen zanlılara avukatların ve çevredekilerin saldırması görülüyor.
Avukatların derneği hiçbir üyelerinin zanlıları savunmayacağını açıkladı. Dernek Başkanı G Mohana Knishnan "Bu tipleri savunmama kararı aldık. Tüm olayı ve kurbanın halini gördükten sonra bunu yapamazdık" dedi.
Son verilere göre Hindistan'da 2016 yılında her gün ortalama 100 kadına ve çocuga tecavüz edildiği ihbarında bulunuldu. Altı vakada çocukların yaşı 12'nin altındaydı.
Geçen Ocak ayında Jammu ve Keşmir eyaletinde sekiz yaşında bir kız çocuğu kaçırılmış, uyuşturulmuş ve beş gün boyunca tecavüz edildikten sonra bir taşla öldürülmüştü. Bu olayın ardından 12 yaşından küçük kızlara tecavüze idam cezası getirilmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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