Hindistan'da dang humması salgını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkHindistan'da dang humması salgını - Haberler

Hindistan'da dang humması salgını

AA

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, son iki haftada 44 bin 852 vaka görüldü. Salgında ocaktan bu yana 25 kişi hayatını kaybetti

dang humması

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki dang humması nedeniyle görülen vaka sayısı son 14 günde 44 bin 852 oldu.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, son iki haftada eyaletin çeşitli bölgelerinde Dang humması vaka sayısında artış gözlendi.

Başbakanlık Sekreteri Rajiva Sinha, konuya ilişkin açıklamada, "Son 14 günde Batı Bengal'in çeşitli bölgelerinden rapor edilen dang humması sayısı 44 bin 852." ifadesini kullandı.

Sinha, eyalette görülen vaka sayısını "olağanüstü artış" olarak niteledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, ocaktan bu yana salgında 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hindistan'a komşu Bangladeş'te, dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 98 bin 86'ya yükseldiği, bunlardan 112'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedilmişti.

DANG HUMMASI

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği kaydediliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de elektronik sigara akciğer nakline yol açtı - Haberler
SAĞLIKElektronik sigara yüzünden ilk akciğer nakli
DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı
SAĞLIKDünyada ilk! O aşı onaylandı!
Diyabet uzuv kayıplarına neden oluyor
SAĞLIKDiyabet uzuv kayıplarına neden oluyor
Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor - Haberler
SAĞLIKAynaya bakamıyor!
Kanserde Genetik Haritalama Testi ile kanser tedavisinin şekli değişmeye başladı
SAĞLIKTedavinin şeklini değiştiren kanser testi
Kan ürünleri ve doku ihtiyacı 'biyobanka' ile karşılanacak
SAĞLIKKan ürünleri ve doku ihtiyacı 'biyobanka' ile ...
Akciğer kanserinin belirtileri
SAĞLIKAkciğer kanserinin belirtileri!
Diyabet görülme sıklığı hızla artıyor!
SAĞLIKDikkat! Görülme sıklığı hızla artıyor
Ara tatili verimli geçirmenin yolları
SAĞLIKAra tatilde bunlara dikkat!
Diyabet hastaları hangi besinleri ne kadar tüketmeli?
SAĞLIKDiyabet hastası hangi besini ne kadar yemeli?
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X