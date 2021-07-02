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Hindistan'ın en uzun dile sahip kişisi!

Hindistan'da yaşayan 20 yaşındaki bir öğrenci, 10.8 cm'lik diliyle Hindistan Rekorlar Kitabı'nın son baskısında en uzun dile sahip olan kişi olarak yer aldı.

SON DAKİKA: Hindistan'ın en uzun dile sahip kişisi! - Haberler
Hindistan'ın en uzun dile sahip kişisi!
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bulunan Thiruthangal'da yaşayan 20 yaşındaki mühendislik öğrenci, Hindistan Rekorlar Kitabı'nın son baskısında ülkedeki en uzun dile sahip kişi olarak yer aldı.

'Hindistan Rekorlar Kitabı'na göre, K Praveen'in uçtan arka kısmına kadar uzanan dili 10.8 cm. BE robotik öğrencisi olan genç, geçen yıl 27 Şubat'ta diliyle dakikada 219 kez burnuna dokunduğu için Asya Rekorlar Kitabı'na girmişti.

The Times of India'da yer alan haberde Praaveen, "Dilimi ölçtüğümde 10,8 cm daha uzun olduğunu gördüm, ancak Guinness Rekoru'na yaklaşmak için para gerekiyor ve bu nedenle para toplamaya çalışıyorum" demişti.

Praveen, dilinin bir mucize olduğunu fark etmediğini söyledi. Dakikada 142 kez dirseğine diliyle dokunabiliyor. Dilinden rahatsız olmadığını belirten Praveen, diliyle çizim yapabildiğini de söyledi.

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