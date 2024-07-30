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        Haberler Dünya Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

        Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 93 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:34
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        Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanağın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi.

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        Toprak kaymalarında 93 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

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        MODİ: DUALARIM SEVDİKLERİNİ KAYBEDEN HERKESLE

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulundu.

        Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusunda destek vereceklerini kaydetti.

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        ALTYAPI CİDDİ HASAR GÖRDÜ

        Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamada, yerel gönüllülerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Hindistan ordusundan bir ekip ve helikopterlerin görevlendirildiği belirtildi.

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        Toprak kaymalarının altyapı ve yollarda ciddi hasar bıraktığı kaydedilen açıklamada, afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 evin yıkıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının yavaşladığı, çok sayıda bölge sakininin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.

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        Eyalet yetkilileri, afet nedeniyle bölgedeki ana köprünün yıkıldığını ve geçici bir köprü inşa etmek üzere ordunun devreye sokulduğunu kaydetti.

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        Yetkililer, yaklaşık 116 yaralının tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #hindist
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