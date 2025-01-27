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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberler: Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı | Son dakika haberleri

        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!

        Hatay'da, 19 yaşındaki Muhammet Akın E., yolun karşısına geçen 3 kişiye çarptı. 4 kişinin bir anda yere serildiği kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 46 yaşındaki Emine Ö., hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 08:56 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:05
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        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
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        Hatay'da kaza, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki motosiklet, Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ VE 3 YAYA YARALANDI

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

        Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Hatay
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