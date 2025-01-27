Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs berber dükkanına girdi. Feci kazada 3 kişi yaralandı
Giriş: 27.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:49
Kartal'da, kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi.
Toplam 3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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