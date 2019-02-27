Hindistan- Pakistan gerilimi Hint rupisi başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer yitirmesine neden oldu. Asya borsaları da düştü. Pakistan'ın Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasıyla artan gerilim çoğu gelişen piyasa para birimini de etkiledi. Hint rupisi dolara karşı yüzde 0.3 düştü. Bu son bir haftanın en büyük kaybı oldu. Dolar, Endonezya rupisi ile Tayland bahtı karşısında da yüzde 0.3 yükseldi.





BORSALAR DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini yinelemesiyle hafif kazanca yönelen hisse senetleri Pakistan'ın Hindistan'a ait bir askeri uçağı sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesinin ardından geriledi. Hindistan'da Sensex Endeksi yüzde 0.37 kayıpla 35.840,84 puana indi. Pakistan Karaçi Borsası Endeksi (KSE100) yüzde 3.85 değer yitirdi. MSCI MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.2 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 değer yitirdi. Bu son üç haftanın en büyük kaybına işaret ediyor.

DOLARDA SON DURUM!

TRUMP-KİM GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Yong'un bugün Vietnam Hanoi'de gerçekleştireceği görüşmeyi izliyor.



