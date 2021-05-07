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27 Nisan’da başlayan ve Avustralyalıları kapsayan yasak, Avustralya vatandaşlarının ülkelerine geri dönememesine neden olmuştu. Hindistan’daki Avustralya vatandaşlarını tahliye edecek uçuşlar iptal edilmişti.

Uçuş yasakları, Hindistan’daki Covid-19 krizi ve en yüksek kaydedilen vaka sayılarının ardından geldi. Avustralya, seyahat yasağının 15 Mayıs’ta biteceğini bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison gelen eleştiriler sonrası Hindistan’daki Avustralyalı vatandaşların geri dönmesi için uçuşları başlattığını duyurdu.

Toplamda 9 binden fazla Avustralyalının yaşadığı bilinen Hindistan'da, ülkeye geri dönüş kapsamında bazı vatandaşların bundan yararlanacağı aktarıldı. Morrison özellikle ''savunmasız'' statüde olan vatandaşlar için geri dönüş planı hazırladıklarını bildirdi.

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, 2020’nin ortasına veya ikinci yarısına kadar ülkenin sınırlarının tam açılmayacağını öngördüğünü söyledi. Hindistan’a ticari uçuşları yeniden başlatıp başlatamayacağına ilişkin henüz karar verilmediğini açıkladı.

BBC WORLD NEWS