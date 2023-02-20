Hırsız ve yağmaya karşı dikkat çeken önlem!

Soğuksu, güvenlik güçlerinin bölgede görev yaptığını anımsatarak, "Özellikle polis özel harekat ağabeylerimiz bizi burada yalnız bırakmadılar. Az önce tanık olduğum görüntü, bana muazzam güven verdi. Bir motosikletçi olarak krosların neler yapabileceğini bildiğimden dolayı, polislerin motosiklet üzerinde ara sokaklardan geçişleri dahi bize müthiş derecede güven sağladı" diye konuştu.