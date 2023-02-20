248. saatte enkazdan çıkarılmıştı! Aleyna'da flaş haber!

Son dakika: 248. saatte çıkarılan Aleyna'da haber var! Aleyna Ölmez'in son durumu nasıl, yaşıyor mu?

AA

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in (17) ve tedavi altında olan diğer depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ" AA'da yer alan habere göre Cebeci Hastanesi'nde 30'un üzerinde afetzede bulunduğunu aktaran Ünüvar, "Bu kişilerden 13'ü çocuk yoğun bakım servisinde yatıyor. Aleyna Ölmez'i hocalarımla beraber gördük. Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" bilgisini verdi.

"UYKU DÜZENİ NORMALE DÖNDÜ" Aleyna Ölmez'in herkes için bir umut kaynağı olduğunu söyleyen Ünüvar, kendisinin uyku düzeninin tamamen normale döndüğünü, iletişiminin de güçlü olduğunu söyledi.

"FİZİK TEDAVİSİ BİRKAÇ AY SÜREBİLİR" Taburcu durumunun şu an için belli olmadığını anlatan Ünüvar, "Leğen kemiğine bir fiksatör konulmuştu, onun takibi yapılıyor. Bundan sonra fizik tedavi süreci de olabilir. Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi tedavisini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler diye aileyle konuşacak ve değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

"YATAĞINDA OTURUP SAĞA, SOLA DÖNEBİLİYOR" Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin birçok parametrenin düzeldiğini anlattı. Kendirli, "Ortopedi doktorlarımız, bugün yatağına oturup, sağa sola dönebileceğini söyledi. Çok şükür ki kliniği beklenmeyecek düzeyde iyi gidiyor, inşallah daha güzel haberleri de en kısa sürede vereceğiz" dedi.