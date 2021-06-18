Hırvatistan ile Çekya, EURO 2020 D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçında İngiltere'ye yenilen Hırvatistan siftah, Patrik Schick'in iki golüyle İskoçyaa'yı deviren Çekya ise üst tur peşinde!

SAAT: 19.00

HAKEM: Del Cerro Grande

STAT: Hampden Park

YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Perisic, Kramaric, Brekalo, Rebic

TEKNİKDİREKTÖR: Zlatko Dalic

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Kalas, Celeustka, Boril, Holes, Soucek, Masopsut, Darida, Jankto, Schick

TEKNİKDİREKTÖR: Jaroslav Silhavy

Çek Cumhuriyeti bugüne kadar Hırvatistan ile oynadığı hiçbir maçı kazanamazken (2B 1M); iki ekip arasında oynanan üç karşılaşmada toplam 12 gol atıldı.

Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti'nin büyük turnuvalardaki tek karşılaşması Euro 2016 gruplarında gerçekleşirken; Çekler 2-0 geriye düştükleri karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı (2-2).

Euro 2020'de oynadığı ilk maçta İngiltere'ye yenilen Hırvatistan, 1996'daki turnuvadan (vs Portekiz & Almanya) bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.

Euro 2020'de oynadığı ilk maçta İskoçya'yı 2-0 yenen Çek Cumhuriyeti, bugüne kadar sadece iki büyük turnuvada ilk iki karşılaşmasını kayıpsız geçmeyi başardı (1990 Dünya Kupası & Euro 2004).

Oynadığı son 14 resmi maçın sekizini (4G 2B) ve son iki karşılaşmayı kaybeden Hırvatistan, tarihinde sadece iki kez üst üste üç yenilgi aldı (Haziran 2006 & Mart 2021).