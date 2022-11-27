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Hırvatistan -Kanada maçı CANLI YAYIN

Hırvatistan -Kanada maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu İkinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Belçika'ya mağlup olan Kanada ile ilk maçında Fas ile berabere kalan Hırvatistan 3 puanın peşinde...

Dünya Kupası Hırvatistan Kanada maçı canlı izle HD TRT 1! Hırvatistan Kanada canlı yayın izle link... Hırvatistan Kanada maçı ilk 11'ler ve kadrolar
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STAT: Halife Stadı
HAKEM: Andres Matonte
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric

KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Davies, Buchanan, David, Larin

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu İkinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan maçı Uruguaylı hakem Andres Matonte yönetiyor.

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip oluyor.

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