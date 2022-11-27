STAT: Halife Stadı
HAKEM: Andres Matonte
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1
HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric
KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Laryea, Davies, Buchanan, David, Larin
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın F Grubu İkinci maçında Hırvatistan ile Kanada karşılaşıyor.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan maçı Uruguaylı hakem Andres Matonte yönetiyor.
Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.
Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip oluyor.
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