Faiz oranları ne kadar oldu?

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1994 yılında iki kadın girişimci tarafından kurulan ve Türkiye ile dünyada havayolu teknolojisi alanında faaliyet gösteren bilişim şirketi Hitit, 2019 yılı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirket yerli havayolu yazılım çözümleri ile aralarında Afganistan, Almanya, Angola, Bahamalar, Gana, Fransa, İspanya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Namibya, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Şili, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan’ın olduğu 21 farklı ülkeden 30 havayolu firmasının teknolojik altyapısını sağlar hale geldi.

2019 yılında 10 yeni havayolu ile anlaşma yapan Hitit, hava kargo yazılımı geçen yıl cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 54, ihracat rakamlarını da yüzde 64 oranında yükseltti.

Hitit Satış Ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç’ın verdiği bilgiye göre şirket havayolu firmalarının rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, mobil uygulama, tarife ve ekip planlama, charter yönetim ihtiyaçları, gelir-gider muhasebesi, kargo ve turizm ürünleri alanlarında yazılım çözümleri geliştiriyor.

PAKİSTAN'A KARGO YAZILIMI

Verilen bilgiye göre havayolu müşteri sayısını bir önceki yıla göre yüzde 52 oranında yükselten Hitit, her yıl 65 milyonu aşkın yolcuya hizmet veriyor. Hitit, 2019 yılı sonunda yolcu hizmetleri sistemleri alanındaki hava yazılım ürünlerine hava kargo sektörünü de ekleyerek, Pakistan Uluslararası Havayolları’na hizmet vermeye başlamıştı.