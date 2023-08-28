Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

"Ayrıca bir sur kapısı. Hitit kentlerinde tipik olan bir sur kapısına benzeyen örnekleri çıkardık. Hititlerin başkenti Hattuşa'da var, burada da var. Onun dışında 50 merdivenli tünel var. Sonunda bir havuz bulunuyor.

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Bu havuzu Hitit kaynaklarından tanıyoruz, Nerik'in hava tanrısının sevdiği pınar. Burada onu keşfettik, bu da nadir bir durum. Bu Nerik pınarı bizim için özel bir durum, çok derine gidiyor, Hattuşa'da benzeyen bir yapı var ama buradaki gibi büyük değil. 8 metre yer altında bulunan Nerik pınarı, şu anda Hitit dünyasında en geniş ve büyük yer altı pınarı olarak geçiyor."