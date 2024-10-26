Hizbullah, İsrailin kuzeyindeki iki üs ile askerleri füzeler ve İHAlarla hedef aldıklarını açıkladı | Dış Haberler

Hizbullah, İsrailin kuzeyindeki iki üs ile askerleri füzeler ve İHAlarla hedef aldıklarını açıkladı | Dış Haberler

Hizbullah, İsrailin kuzeyindeki iki üs ile askerleri füzeler ve İHAlarla hedef aldıklarını açıkladı Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Mişar istihbarat üssü ve Tel Nof hava üssü ile Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesindeki Ras Nakura'da toplu halde bulunan İsrail ordu güçlerini füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu

Anadolu Ajansı Giriş: 26.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL