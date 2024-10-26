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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrailin kuzeyindeki iki üs ile askerleri füzeler ve İHAlarla hedef aldıklarını açıkladı | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrailin kuzeyindeki iki üs ile askerleri füzeler ve İHAlarla hedef aldıklarını açıkladı

        Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Mişar istihbarat üssü ve Tel Nof hava üssü ile Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesindeki Ras Nakura'da toplu halde bulunan İsrail ordu güçlerini füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:04
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        'İsrail güçlerini füzelerle vurduk'
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        Hizbullah'tan art arda yapılan açıklamalarda, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, Tel Aviv'in güneyindeki Tel Nof ava üssüne kamikaze İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendiği ve hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu belirtildi.

        İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed'deki Mişar üssünün füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

        Açıklamada, Hayfa şehrinin kuzeyindeki El-Keryut bölgesi ile Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabası yakınlarında toplu halde bulunan İsrail ordu güçlerinin füzelerle vurulduğu aktarıldı.‏

        Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında Ras Nakura bölgesinde toplanan İsrail güçlerinin de füzelerle hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olup olmadığına dair ayrıntı verilmedi.

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        #Hizbullah
        #İsrail Ordu güçleri
        #İHAlar
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