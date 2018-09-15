Hjorring - Hobro maçı öncesi rakamlar

Hjorring ve Hobro, 16 Eylül 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Hjorring 8 puanla 11. sırada, Hobro 5 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Hjorring, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hobro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 571. İddaa'da Hjorring kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Hobro kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hjorring son haftadaki FC Roskilde müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Hobro, Skive IK karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Hjorring, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hjorring, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Hobro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Hobro, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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