Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen kimdir? Soruları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit hayatını kaybetti. Yiğit'in ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu.

GÜLER DORMEN YİĞİT KİMDİR?

Haldun Dormen'in kız kardeşi olan Güler Dormen Yiğit'in babası Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır.

1950'li yıllarda Haldun Dormen'in isteği üzerine tiyatro kostümleri tasarlamaya başlamıştır.



GÜLER DORMEN YİĞİT ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Haldun Dormen Tiyatrosu'nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Güler Dormen Yiğit, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından, "Haldun Dormen Hocamız'ın kardeşi Güler Yiğit’in ölüm haberini çok üzülerek aldım. Daha bugün İpek İzci ile yaptığı röportajda tiyatromuza kostüm tasarımcılığı fikrini kazandırdığını anlatmış Haldun Dormen. 1950’lerde oyuncu kostümü evden getirirmiş, Dormen Tiyatrosu karakter yaratmak için kostüm tasarımı fikrini geliştirmiş. Güler Yiğit de bu konuda öncüydü. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurdu.