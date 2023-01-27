Hâlâ çok önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Türk forvet geçmişteki gibi bir gol makinesi olmasa da yine de harika bir şut özelliğine sahip. Önce harika bir asist yaptı ardından penaltı golüyle skoru belirledi. Burak’a yapılan eleştiriler artık yerini sessizliğe bırakacak.