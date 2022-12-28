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Hollanda'da tartışmaya yol açan tablo indirildi, daha fazla tartışmaya yol açtı

Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi’de puro içen altı erkek yöneticiyi tasvir ettiği için bazılarının saldırgan bulması sebebiyle yıllarca tartışma konusu olan tablo, Kasım ayında aniden duvardan indirildi ve daha fazla tartışmaya yol açtı. Üniversite yetkilileri tabloyu yerine asarak çareyi, tablonun duvarda kalıp kalmamasına karar verecek bir Komite kurmakta buldu.

Hollanda'da tartışmaya yol açan tablo indirildi, daha fazla tartışmaya yol açtı
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DHA

Ressam Rein Dool tarafından 1977'de yapılan ve puro içen altı erkek üniversite yöneticisini tasvir eden yağlı boya tablo, bazı kişilerce ‘hem ataerkilliği hem de sigara içmeyi’ teşvik ettiği için yıllarca tartışma konusu olmuş, 10 Kasım’da birkaç öğretim üyesinin de bulunduğu bir toplantı sırasında tablo aniden duvardan indirilip yüzü duvara döndürülmüştü.

Bu eylem bazı kişilerce alkışlanmış bazılarınca eleştirilmişti. Eski Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal tablonun indirilmesini "Sözde entelektüel profesörlerin bu ayıbı, bu aptallığı, bu saplantısı" sözleriyle eleştirmişti.

G&ouml;rsel: DHA
Görsel: DHA

"ONLAR ÜNİVERSİTEMİZİN DEĞERLİ ESKİ YÖNETİCİLERİDİR"

Tabloyu yerine asan yetkililer, eylemi ‘spontane’ olarak nitelendirerek 15 Kasım’da bir komite kurulacağını duyurdu. Açıklamada “Eylemi (tabloyu indirme), konuyla ilgili bir tartışmanın başlangıcı olarak görüyoruz ancak şimdilik duraklatıyoruz. Tabloyu şimdilik tekrar duvara asacağız” ifadelerini kullandı. Üniversite açıklamasında tabloya sahip çıkıp “Onlar üniversitemizin çok değerli eski yöneticileridir ve tablo dönemin eşsiz, tarihi bir tasviridir. Etkileyici bir sanat eseridir ve resimde tasvir edilen geçmiş yöneticilerle gurur duyuyoruz. Eylem bunu değiştirmez” açıklamasını yaptı.

Leiden Üniversitesi yetkilileri 19 Aralık’ta Komite’nin kurulduğunu duyurdu. Açıklamada “Komite ayrıca Dool'un tablosuyla ne yapılması gerektiğine, bunun en iyi nerede ve nasıl sergileneceğini de değerlendirecek” denildi. Komite, sadece Rein Doll’un bu tablosuyla ilgili değil, üniversitenin sergi politikasıyla ilgili de çalışacağı ifade edildi.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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