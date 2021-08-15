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Hollanda, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için uçak gönderecek

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

Hollanda, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için uçak gönderecek
AA

Bakanı Ank Bijleveld, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hollandalı diplomatik personel ve ailelerinin yanı sıra Hollanda misyonlarında tercümanlık yapan Afganistan vatandaşlarının askeri uçak ile tahliye edileceğini kaydetti.

Kabil'deki Hollanda Büyükelçiliğinin dün gece itibarıyla kapatıldığı belirtilirken, tahliye edilmek isteyenlerin elçiliğin e-posta hesaplarına ulaşması istendi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ise konu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kabil Büyükelçiliğindeki personel, aileleri, akrabaları ve tercümanlara yardım etmek için sıkı çalışma tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da görevli kaç personel olduğu açıklanmazken tahliye edilecek kişilerin tamamına ulaşıldığı aktarıldı.

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