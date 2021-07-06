Hollanda kraliyet çiftinin Merkel'e veda ziyareti 0:00 / 0:00

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Almanya’nın Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima’yı dönüm noktası olan Reichstag binasında karşılandı.

Kraliçe’nin taktığı gösterişli şapka dikkat çekti.

Ancak Kraliçe Maxima'nın şapka tercihleri uzun süredir gündemde. 2013 yılında da Hollanda Kraliçesi'nin, Berlin'e ziyareti sırasında şapka tercihleri ile de dikkatleri üzerine çekmişti.

AP'nin aktardığı habere göre, kraliyet çifti, yaklaşık 16 yıllık görevinde son aylarında olan Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek ve salı günü öğleden sonra parlamentonun üst kanadını ziyaret edecek.

Kraliyet çiftinin ziyareti geçen sene planlanmıştı ancak Covid-19 nedeniyle ertelendi.

Pazartesi günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılandılar ve diğer yerler ile birlikte Almanya'nın Ulusal Hastalık Kontrol Merkezini ziyaret ettiler.