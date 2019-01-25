Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, belediye meclisine gönderdiği mektupta, başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını yazdı.

Mektupta, İslami kuruluşlar ve camilerin korunması için kısa sürede gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını dile getiren Halsema, önlemlerin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Numan Yılmaz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır aşırı sağcıların dikkate alınması gerektiğini sürekli savunduklarını ifade ederek, karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yılmaz, belediye meclisinde camilerin güvenliği konusunu sıkça dile getirdiklerini sözlerine ekledi.



İSLAMOFOBİK SALDIRILAR YOĞUNLAŞMIŞTI

Hollanda'nın başkentinde geçen yıl bazı camilere İslamofobik saldırılar düzenlenmişti. Aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ Direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kesik baş maketi bırakmış, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı asmıştı.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) yaklaşık 4 ay önce sunduğu raporda, ülkede aşırı sağcı grupların söylemlerinin giderek daha çok şiddet içerdiği, saldırgan ve kışkırtıcı olduğu, silaha yönelik ilginin arttığına dikkat çekilmiş, bireysel ya da küçük grupların şiddet kullanma olasılığının eskisine göre daha yüksek olduğu vurgulanmıştı.

Verwey Jonker Enstitüsü'nün geçen ay Anne Frank Vakfı adına yaptığı araştırmada da ülkede İslamofobik saldırıların giderek vandalizme dönüştüğüne işaret edilmiş, hasarla sonuçlanan saldırıların oranının 2016 yılında yüzde 11 iken 2017'de yüzde 17,8'e yükseldiği belirtilmişti.