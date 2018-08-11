Holstein Kiel - Heidenheim 1846 karşılaşma önü

Holstein Kiel ve Heidenheim 1846, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Holstein Kiel 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Heidenheim 1846 1 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Holstein Kiel, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Heidenheim 1846 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 645. İddaa'da Holstein Kiel kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Heidenheim 1846 kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Holstein Kiel son hafta oynanan Eintracht Braunschweig maçında 6-2 kazandı.

Heidenheim 1846 ise Fürth karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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