Polis Şefi Chung, Choi'nin eski kocası Alex Kwong ile eski kocasının babası, annesi ve ağabeyinin tutuklandığını ve cinayetle suçlanacaklarını söyledi. Kwong'un annesinin polisi yanıltma ve adaleti saptırmakla suçlanacağı belirtildi. Chung, "Kurban ve eski kocasının ailesinin büyük meblağlar içeren birçok mali anlaşmazlık yaşadığına inanıyoruz. Muhtemelen kurbanın mal varlığını idare etme şeklinden memnun değildi" diye konuştu.