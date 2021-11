"Doğal akvaryum niteliğindeki kanyon, içine girdiğimizde çok çeşitli bitki örtüsüyle muhteşem bir görüntüye sahip. Her bir adımında yeni muhteşemlikler çıkıyor. Kanyonun en büyük özelliği her mevsimde kendine has, kendine özgü güzellikleriyle insana görsel ziyafet çekiyor olması.