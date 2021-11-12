İstanbul'dan tavsiye üzerine bölgeyi gezmeye gelen Halit Orak de "Geldiğime çok memnun oldum. Böyle bir yerin turizme açılması ülkemiz adına çok güzel. Ağaçların burada oluşturduğu doğal güzellik de çok güzel, renkler çok güzel. Sonbahar renkleri, ağaçların dönüşümü çok güzel" ifadesini kullandı.