Rahim ağzı kanserine karşı 9'lu HPV aşısıyla koruma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık "HPV aşısının 9'uncu versiyonu ocakta Türkiye'de"
ABONE OL

Rahim ağzı kanserine karşı 9'lu HPV aşısıyla koruma

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği öğretim üyesi Doç. Dr. Vakkas Korkmaz, rahim ağzı (serviks) kanserinin kadınlarda en sık rastlanılan kanser türleri sıralamasında dünyada 4, Türkiye'de 9'uncu sırada olduğunu söyledi. Korkmaz, hastalıkla ilgili en önemli yeniliğin, HPV aşısının 9'uncu versiyonunun ocak itibarıyla Türkiye'de piyasaya sunulması olduğunu belirtti

Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği öğretim üyesi Doç. Dr. Vakkas Korkmaz, ocak ayının, 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı' olduğunu hatırlatarak hastalığın belirtilerinin anormal vajinal kanamalar olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Bu anormal vajinal kanamadan kastımız ilişki sonrası kanama olabilir. Menopozal dönemde kanamalar olabilir veya normal bir kadının adet döngüsü dışında görülen kanamalara biz 'anormal kanamalar' diyoruz. Ama bunun dışında anormal vajinal akıntılar, kasık ağrıları, idrar yapmada zorluk gibi diğer no-spesifik belirtileri bulunmakta. Yine diğer kanserlerde gördüğümüz yorgunluk, kilo verme, iştahsızlık gibi bulguları da biz bu kanserde görebiliyoruz" diye konuştu.

"TARAMA İLE YAKALANABİLEN 3 KANSERDEN BİRİ"

Doç. Dr. Korkmaz, tedavi sürecinin ise tüm kanserlerde olduğu gibi tanı aldığı evreye göre değiştiğini söyleyerek, "Erken evrede tanı alan hastalarımızda ameliyat ile tamamen iyileşme sağlayabiliyoruz. Ancak ileri evrede tanı alan hastalarımızda daha komplike tedavileri yapmak zorunda kalabiliyoruz. Tabi ki biz kanser aşamasına gelmeden önce hastalarımızı tedavi etmek istiyoruz. Tedavide başarı oranımız yüksek özellikle erken evrede yüzde 80 ile 90'lar civarında başarı sağlayabiliyoruz. Tarama ile yakalanabilen 3 kanserden 1'i, dolayısıyla biz tabi ki hastalarımızın kanser aşamasına gelmeden önce tarama programlarına katılarak kanser oluşmadan önce tanı almalarını arzu ediyoruz. Çünkü erken aşamada tanı aldıklarında çok daha basit tedavi yöntemleri ile hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Dünyada kadınlarda en sık rastlanan kanser türleri sıralamasında 4'üncü sırada, ülkemizde ise 9'uncu sırada. Türkiye genelinde yüzde 2 civarında bir görülme sıklığı var yani her 100 bin kişiden 4 kişide görülüyor" dedi.

"KÖTÜ BESLENME VE SİGARA, TEMİZLENMESİNİ ENGELLİYOR"

Doç. Dr. Korkmaz, kanser türünün cinsel yolla bulaşan HPV virüsünden kaynaklığını belirterek, "Düzenli bir cinsel yaşam bu hastalıktan korunmak için önemli. Aynı zamanda HPV virüsü tabi diğer virüslerde olduğu gibi insan vücudunda yıllar içinde yüzde 80'in üzerinde kendiliğinden temizlenebilen bir virüs. Ancak temizlenemezse uzun süre kadın vücudunda kalırsa kansere giden süreci başlatıyor. HPV virüsünün temizlenmesini engelleyen durumlar ise kötü beslenme. Özellikle vitamin eksiklikleri burada önemli; A, B ve E vitaminleri ön planda olmak üzere. Yine sigara içmek HPV virüsünün kadın vücudundan temizlenmesini engelleyen önemli bir parametre. Düşük sosyoekonomik düzeyde olmak bu hastalık için önemli bir risk faktörü, ileri yaş önemli bir risk faktörü. Hastaların burada yaşamış olduğu şikayetleri önemsemeleri önemli. Artı tarama programları burada da dünyada da etkinliği gösterildi. Ülkemizde bu tarama programlarına uyum hala daha yeterli seviyede değil" diye konuştu.

"AŞIYA KATILIM ORANI YETERLİ DEĞİL"

Doç. Dr. Korkmaz, rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsüne karşı dünyada aşının mevcut olduğunu kaydederek, "Bu aşıya da katılım oranı ülkemizde hala daha yeterli seviyede değil maalesef. HPV aşısının ocak ayı itibarıyla 9'lu versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Aşı olmak isteyen hastalarımız 9'lu HPV aşısına rahatlıkla ulaşıp bu aşıyı yaptırabilirler. Aşının tedavi değil; ama koruyucu etkisi ön planda. HPV aşısı da içerdiği tiplere karşı koruyucu etkinliği tam olarak gösterilmiş bir aşıdır. HPV aşısı 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklara yapılabiliyor. 15 yaşına kadar iki doz şeklinde uygulanabilir. 15 yaşından sonra özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kadınlarda 3 doz şeklinde uygulanmasını öneriyoruz. Eğer 2 doz uygulanacaksa arada en az 6 aylık bir zaman diliminin bırakılması önemli" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanadalı doktorlar, ilk kez uygulanan teknikle çocuklardaki beyin tümörüne umut oldu
SAĞLIK Bilim dünyasında umut veren gelişme
TİTCK'den madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili iddialara yanıt
SAĞLIK TİTCK'den madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ...
Neden alarm çalmadan hemen önce uyanılır? Alarm kurmak sağlıklı mı? Stres hormonları devreye giriyor!
SAĞLIK Neden alarm çalmadan hemen önce uyanılır?
Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"
SAĞLIK Sigara içenlere kritik uyarı!
Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu
SAĞLIK Bilinçsiz kullandığı ilaç midesini deldi!
Omicron'un alt varyantı "Kraken"in Türkiye'de yaygın hale gelebileceği öngörülüyor
SAĞLIK Kraken hızla yayılıyor! Prof. Dr. Kayıpmaz'dan ...
Riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı uyarısı!
SAĞLIK Keşfettiği hastalığa kendi soyadını vererek tıp ...
DSÖ'den ülkelerin "Covid-19 salgınıyla ilgili verileri paylaşması" çağrısı
SAĞLIK DSÖ: Covid-19 salgınıyla ilgili verileri paylaşın
Neden ayakta su içmemeliyiz? Ayakta su içmenin zararları
SAĞLIK Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı
Bu durumu yaşayan çiftler dikkat! Cinselliğin en büyük düşmanı - Cinsel sağlık haberleri
SAĞLIK Bu durumu yaşayan çiftler dikkat! Cinselliğin en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.